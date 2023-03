ROMA – Il voto dovrebbe tenersi mercoledì. Oggi intanto alla Camera è iniziata la discussione sull’istituzione di una nuova commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

La proposta approvata nelle commissioni Giustizia e Affari istituzionali prevede, tra le funzioni della commissione di inchiesta, quelle di: “Ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi; esaminare e valutare il materiale raccolto e i risultati conseguiti con riferimento alla morte di David Rossi dalle relative inchieste giornalistiche, e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste; verificare la compiutezza e l’efficacia dell’attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa”.

In caso di via libera, che appare scontato, si tratterebbe della seconda commissione sul caso, dopo quella che è stata istituita nella legislatura precedente ed è rimasta attiva dal maggio 2021 al settembre 2022.