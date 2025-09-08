Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Gli iscritti del Movimento 5 Stelle della Toscana hanno approvato, con 1.020 voti favorevoli e 385 contrari, la proposta di liste dei candidati per le prossime elezioni regionali: su 5.211 aventi diritto al voto nella consultazione, che si è tenuta ieri, hanno votato in 1.405, il 26,96%.

Il M5s fa parte della coalizione che sostiene la ricandidatura di Eugenio Giani a governatore. Il Consiglio nazionale del Movimento ha espresso parere favorevole per la deroga nei confronti di Irene Galletti, capogruppo uscente, che ha già svolto due mandati consecutivi in Consiglio regionale, e che sarà nuovamente candidata in tre collegi: Lucca, Pisa e Massa Carrara dove figura come capolista.

Gli altri capilista sono Tommaso Pierazzi (Arezzo), Luca Rossi Romanelli (Firenze 1), Roberto Grandis (Firenze 2), Matteo Ferrante (Firenze 3), Lorenzo Vignozzi (Firenze 4), Luca Giacomelli (Grosseto), Francesca Fabbiani (Livorno), Claudio Loconsole (Lucca), Simone Magnani (Pistoia), Chiara Bartalini (Prato), Bonella Martinozzi (Siena).