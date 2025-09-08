Tempo lettura: 2 minuti

ACQUAVIVA – Sarà la voce della Palestina a inaugurare il Live Rock Festival 2025 di Acquaviva (SI), in programma dal 10 al 14 settembre presso i Giardini Ex Fierale: Tära, musicista e performer che unisce poesia, elettronica e testimonianza civile, è protagonista nel mercoledì d’apertura con un set pensato per raccontare l’identità, la lotta e l’appartenenza.

Si apre così l’edizione numero 29 della manifestazione che conferma la sua vocazione per la ricerca e la pluralità dei linguaggi.

Tra gli appuntamenti più originali dell’estate italiana, il Live Rock Festival propone ogni anno una selezione di proposte che si caratterizzano per sperimentazione sonora e contaminazioni culturali.

Il frenetico collettivo inglese dei Nubiyan Twist (11/09) arriva dall’Inghilterra per l’unica data italiana con il mix travolgente di soul, afrobeat e jazz contemporaneo: nove musicisti sul palco, un’esperienza dal vivo che è già culto nel circuito internazionale. Due vincitrici del Premio Tenco, La Niña (12/09) e Anna Castiglia (14/09), portano due visioni diverse ma complementari della nuova canzone d’autrice: la prima radicata nella tradizione mediterranea ma aperta al futuro, la seconda affilata, urbana e ironica. Mercoledì 10 settembre è attesa però anche Ele A, musicista svizzera che costruisce live set stratificati mescolando voce, campioni e analogico.

La serata di giovedì 11 si aprirà invece con 1 44 98, vincitore del Premio Buscaglione 2024, grazie alla collaborazione ormai stabile tra il concorso torinese e il festival di Acquaviva; a seguire la solidità rock dei Post Nebbia, tra psichedelia e visioni metropolitane, per poi abbandonarsi all’energia di Whitemary, artista capace di passare dal microfono alla drum machine con uno stile sempre riconoscibile. Tra i nomi più attesi c’è Bassolino che domenica 14 esibisce la sua interpretazione della nuova scena napoletana, tra groove mediterraneo, inflessioni jazz e consapevolezza compositiva.

Si rinnova l’appuntamento con la maratona elettronica del sabato notte: il 13 settembre infatti si parte alle 18 con una scorribanda di otto ore ininterrotte di musica tra dj set e performance live: Crookers, producer acclamato nel mondo, presenta un progetto insolito con il polistrumentista Dwarf; il duo Crème Solaire esalta la vitalità internazionale con glitch hop ed electro punk, per finire con Camoufly, considerato tra i nomi più promettenti dell’elettronica europea.

Il programma di quest’anno esclama una decisa presenza artistica femminile, confermando le sensibilità del Live Rock Festival che continua a battersi anche sul fronte ambientale: acqua pubblica gratuita senza plastica monouso, raccolta differenziata stabile oltre il 95%, controllo delle emissioni e pratiche a basso impatto rendono la manifestazione un modello di sostenibilità concreto e partecipato. Il festival, promosso e organizzato dal Collettivo Piranha, prevede quest’anno un simbolico contributo di ingresso di 1,50 euro.

Il programma completo è disponibile su www.liverockfestival.it