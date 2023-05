FIRENZE – “Oggi dichiariamo lo stato di emergenza regionale”. Ad annunciarlo Eugenio Giani, che ha ricevuto il via libera dal ministro Nello Musumeci dopo l’alluvione che ha colpito l’Alto Mugello.

“Mi ha dato la disponibilità a esaminare tutti gli atti affinché martedì in Cdm anche questi comuni della Romagna toscana possano avere il giusto sostegno dello Stato per il ripristino della situazione”. Per il maltempo “ho contato su tutti e 4 i comuni 180 frane segnalate sulle strade nel corso degli ultimi due giorni”, e “e non saranno solo queste perché essendo zone a basso presidio umano ci renderemo conto ancora di più degli effetti: ieri sera c’erano 250 persone isolate”.

E ancora: “Le società che gestiscono gli acquedotti mi hanno detto che la montagna sta subendo delle modifiche profonde e tutto questo significa un impegno che ci riporta al caso emblematico della scolaresca o di tanti casolari isolati dove la gente si può raggiungere solo telefonicamente. Ripeto: 180 frane accertate”.

Intanto, secondo quanto reso noto dalla Prefettura di Firenze, a Marradi è terminata ieri l’evacuazione dei 60 ospiti del Centro olistico di meditazione, grazie a un elicottero della flotta dei Vigili del fuoco. La situazione del traffico ferroviario è caratterizzata da criticità riguardanti la tratta Marradi-Faenza a causa di problemi di dissesto situati nel territorio romagnolo. La tratta della rete locale Faentina è aperta fino a Marradi. Sono riaperte la SP32 della Faggiola e la SP 477 direzione Passo della Colla, la SP 610 ‘Montanara Imolese’, la SP58 Piancaldoli.

Intanto, in soccorso delle comunità colpite dall’alluvione, Mps ha stanziato un plafond di 200 milioni di euro per un primo intervento a supporto di famiglie e imprese che hanno subito gravi danni a causa degli eccezionali eventi atmosferici che si sono verificati nelle province dell’Emilia-Romagna nei giorni scorsi.

La banca ha previsto, inoltre, la sospensione per 12 mesi dei pagamenti delle rate dei mutui per privati e aziende che hanno subito danni. Le misure straordinarie prevedono la concessione di finanziamenti alle imprese, ai commercianti, agli artigiani, per ripristinare nel più breve tempo possibile le attività produttive, così come alle famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate dalla calamità. Interventi dedicati sono previsti per tutte le filiere agricole. I finanziamenti beneficeranno di condizioni di particolare favore e seguiranno un iter istruttorio prioritario per accelerare i tempi di concessione.

Nel frattempo, sulla strada statale 223 ‘di Paganico’, la Siena-Grosseto,” è temporaneamente chiuso un breve tratto di circa 1,5 km della carreggiata in direzione Grosseto, a causa di uno smottamento che ha interessato il rilevato stradale. Lo rende noto Anas, spiegando che il “transito è garantito sulla complanare adiacente, con uscita allo svincolo di Campagnatico e rientro al successivo svincolo Campagnatico/Zona industriale”.