ROMA – Il settore tira e Deliveroo ne è una delle punte di diamante. Le aziende che fanno consegne a domicilio, complici anche i risvolti della pandemia, hanno visto impennare i numeri.

Quelli del colosso inglese raccontano che la clientela delle imprese è cresciuta del 40% nel secondo trimestre del 2022 e oggi sono 3.500. Milano e Roma sono le due città capofila, seguite da Firenze, Bergamo e Cagliari. Le aziende clienti di Deliveroo for Work operano principalmente nei settori della consulenza, dei servizi finanziari e legali, in ambito tech e delle telecomunicazioni, nel marketing e nella comunicazione e non mancano anche freelance e le Pmi.

Ad avere la meglio nella pausa pranzo o nel corso dell’orario di lavoro sono i cibi alleati della linea, come i piatti della tradizione mediterranea, le insalate, il poke e il sushi. “Nel corso degli ultimi due anni, con le restrizioni e lo sviluppo del lavoro da remoto – ha detto il manager Matteo Sarzana – Deliveroo for Work ha contribuito a tenere vivi i legami tra team delle aziende clienti, con un’offerta che ha infatti accompagnato webinar, lunch meeting e welcome coffee virtuali”.

L’obiettivo ora è di mettere a disposizione un servizio apprezzato anche sotto il profilo della varietà di cibi e cucine disponibili, a cominciare dalle scelte healthy”.