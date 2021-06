MONTALCINO – “Di Borgo in Borgo” teatro e musica, una rassegna diffusa nel territorio di Montalcino, organizzata dal Comune di Montalcino e dal Teatrino dei Fondi, compagnia teatrale professionistica, accreditata dal Ministero della Cultura e dalla Regione Toscana, assegnataria della gestione del Teatro degli Astrusi di Montalcino, del Teatro della Grancia di Montisi dopo l’apertura a San Giovanni d’Asso del 24 giugno accolta con entusiasmo, continua sabato 3 luglio alle 21:30 a Torrenieri nella piazza del Mercato con l’imperdibile Trio Trioche in Troppe Arie.

Trio Trioche

I brani più conosciuti della musica classica vengono interpretati, riarrangiati in maniera assolutamente originale dando vita a uno spettacolo in cui si fondono teatro fisico, clown e virtuosismo vocale e strumentale. Una comunicazione che arriva con vigore senza l’ausilio della parola, attraverso la musica e i gesti, permettendo così al pubblico d’interagire con gli attori/musicisti. Tra musica classica, gioco di ritmi e gags, il pubblico sarà coinvolto con tutta la sua potenza da uno spettacolo clownesco, adatto a un pubblico internazionale e di tutte le età. Il trio è interpretato da tre veterani del concerto comico, Franca Pampaloni al pianoforte, Nicanor Cancellieri al flauto traverso e Silvia Laniado soprano lirico.

Glia ltri appuntamenti

Domenica 4 luglio ore 21:30, a San Giovanni d’Asso, all’Orto di Sesto, i Vincanto, tre musicisti toscani, Ilaria Savini, Alessandro Cei e Simone Faraoni, si esibiranno in un concerto dal titolo Va’ su quel poggio con stornelli e rispetti d’amore si alternano a canti di lavoro e di festa, passando da filastrocche per bambini e struggenti ninne-nanne. Protagoniste le tre voci, lasciate nude o accompagnate da chitarra, fisarmonica e percussioni. Un concerto fresco, che alterna momenti lirici a ritmi incalzanti, dolci cantilene a passaggi ironici e divertiti. In questa estate così particolare di ripresa dopo la lunga pausa dettata dall’emergenza sanitaria Di Borgo in Borgo propone un’offerta culturale variegata, con uno scenario composito tra teatro e musica, che fa tappa in tre diversi paesi, San Giovanni d’Asso, Montisi e Torrenieri, animando le piazze così come i panorami naturali tra la Val d’Orcia e le Crete Senesi. Gli appuntamenti proseguiranno mercoledì 14 luglio alla piazza del Mercato a Torrenieri con Giobbe Covatta in La Divina Commediola, venerdì 16 luglio alla Giostra di Simone a Montisi, con Bobo Rondelli in concerto con Cuore libero; domenica 18 luglio, a San Giovanni d’Asso con Trio Scafroglia in una serata swing, giovedì 22 luglio, a San Giovanni d’Asso con La Ribalta Teatro nel reading, Racconti da Moravia. A chiudere la rassegna, giovedì 29 luglio alla Giostra di Simone di Montisi, Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle in Toscanacci.