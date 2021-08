COLLESALVETTI – Replica numero 1201 per lo spettacolo di teatro comico e musica “Balcanikaos” di Guascone Teatro. In scena al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto. Martedì 10 agosto 2021 alle 18,30 in versione totalmente acustica nella Valle dei Mulini, Colognole, Collesalvetti (Livorno).

Si arriva con cinque minuti di camminata. Di e con Andrea Kaemmerle. Accompagnato dai musici Kletzmer Balcanici, Ras Kornica (violino), Ivo Andreevic (fisarmonica), Branka Ceperac (contrabbasso), Danko Jugovic (sax e clarinetto).

Lo spettacolo

Questo spettacolo ha superato le 1200 repliche in Italia. Dunque si entra nel campo della leggenda. La rappresentazione non è mai stata uguale a sé stessa, muta in ogni istante, e nel modo più irriverente e birbante possibile con storielle nuove e improvvisazioni ardite. Autori di “note” come Bre­govic, Kusturica, Kocani Orchestra e molti altri duetta­no con altrettanti autori di “parola” come Hasek, Hrabal, Kafka o Rilke in una serata che vi farà sognare l’est e le terre dei nostri vicini di casa. Il buon soldato Svejk, tra un colpo di pistola e l’altro vestirà i panni di un traghettatore un po’ malinconico e vi porterà a spasso tra le sonorità, le tradizioni, gli odori, le feste, i colori zingari, i loro viaggi, le scorribande nel mondo dell’umorismo Yiddish.