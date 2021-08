FIESOLE – Pianista, attore e drammaturgo di origine canadese e ora residente a Firenze, Hershey Felder ha uno stile unico, a metà tra il concerto e la performance teatrale, che negli anni gli ha permesso di raccontare sul palcoscenico tanti protagonisti della musica, con un grande coinvolgimento di pubblico. Tra i suoi live più acclamati, un posto d’onore merita “George Gershwin Solo”, lo spettacolo dedicato al grande compositore che lo vedrà protagonista martedì 14 settembre sul palco del Teatro Romano di Fiesole, nell’ambito dell’Estate Fiesolana. Sarà il primo concerto in Italia dell’artista.

Il concerto

“George Gershwin Solo” racconta la storia del grande compositore americano, che con l’innovativa “Rhapsody in Blue”, ha creato una “Lady out of Jazz”. Lo spettacolo propone le canzoni più famose di Gershwin, da “The Man I Love” a “Someone to Watch Over Me”, passando per i successi di “An American in Paris” e “Porgy and Bess”, fino all’immancabile “Rhapsody in Blue”. “George Gershwin Solo” è stato rappresentato oltre 3.000 volte in tutto il mondo, in teatri prestigiosi di Broadway, Londra, Los Angeles, Chicago, San Diego, San Francisco, Boston, Philadelphia, Washington.

Inserito nella Top 10 di spettacoli e musical da Time Magazine 2016, Hershey Felder ha interpretato oltre 6.000 delle produzioni soliste da lui create. L’American Theatre Magazine ha scritto “Hershey Felder appartiene a una categoria tutta sua”. Felder è sceneggiatore, direttore e designer di numerosi spettacoli rappresentati in tutto il mondo. E’ stato insegnante presso il Dipartimento di Musica dell’Università di Harvard ed è sposato con Kim Campbell, la prima donna Primo Ministro in Canada.