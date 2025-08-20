Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – «Il mio sogno da molti anni era assistere al Palio di Siena, che si tiene il giorno del mio compleanno, il 16 agosto, dal 1482!!». In un post sul suo profilo Instagram Madonna, che ha voluto festeggiare il suo compleanno proprio a Siena in occasione della Carriera del 16 agosto, lancia un messaggio d’amore alla città.

«Non ci sono parole per descrivere l’emozione, la suspense e il corteo!! Un rito davvero sacro, vedere migliaia di persone ammutolite prima dell’inizio della corsa! La corsa in sé è impossibile da descrivere. Grazie Mille! I sogni si avverano! Buon compleanno a me!!!» le parole della pop star che, evidentemente, è rimasta stregata dalla Festa di Siena.

Una dichiarazione che stride, tuttavia, con il silenzio assordante e l’indifferenza – anzi con quel pizzico si supponenza – con cui la signora Ciccone (non) è stata accolta in città. E dire che le premesse per un’accoglienza diversa c’erano tutte. Da giorni si vociferava di un suo possibile arrivo e del fatto che avesse espresso il desiderio di assistere al Palio. La prenotazione in centro per festeggiare il suo compleanno e l’ospitalità in uno dei palazzi storici del Campo.

Eppure, la scelta è stata quella di ignorare la presenza di Madonna. Un’occasione mancata? Di sicuro non per l’eco che la sua partecipazione ha avuto, considerato con quanta passione e affetto la regina del pop abbia voluto restituire visibilità a Siena.

Sicuramente però dopo il 16 di agosto e in alcune dichiarazioni del dopo Palio Siena, agli occhi del mondo e di tanti suoi concittadini, si è scoperta Sienina.