SIENA – “Il giorno in cui quello striscione sparirà dal vicolo sarà perché la verità ha vinto sugli opportunismi, sulla vigliaccheria, su un sistema fatto di favori e di bugie. E David avrà avuto giustizia”.

Quel momento non è ancora arrivato. In compenso sono passati 10 anni da quel 6 marzo 2013, quando David Rossi trovò la morte precipitando da una finestra della sede di Mps. Nel mezzo due inchieste, una commissione parlamentare e un’altra in procinto di essere istituita. Sullo sfondo una famiglia che non si arrende. Lo hanno ricordato Carolina Orlandi e Antonella Tognazzi, moglie di David, nel corso del presidio in piazza Salimbeni. In mano lo striscione “Dieci anni senza verità per David”. Era due in realtà, quello del 2016 e il pezzo aggiunto per il decennale. La differenza è nelle persone che si sono ritrovate di fronte. Più di 500 nel primo corteo, meno di 100 questa sera.

https://www.agenziaimpress.it/un-presidio-per-ricordare-david-rossi-10-anni-fa-la-scomparsa-un-morte-tra-punti-interrogativi-e-una-nuova-commissione-dinchiesta-alle-porte/

“Sono passati 10 anni dalla morte di David, ma sembra ieri. In questi anni, tante discussioni, tante vicende ma alla fine non è cambiato molto. Siamo sempre a chiedere che venga fuori qualcosa”, ha invece sottolineato Ranieri Rossi, fratello di David, che poi ha aggiunto: “La commissione parlamentare ha tirato fuori diverse cose e i risultati sono stati consegnati alla Magistratura, ma la magistratura ha fatto qualcosa?. E’ stato appurato che David è stato picchiato prima di cadere dalla finestra, sappiamo che il suo ufficio è stato rovistato prima che la polizia scientifica controllasse il tutto. Ci aspettavamo si muovesse la magistratura”. In programma c’era anche un minuto di silenzio, in corrispondenza dell’orario della caduta, ma come ha spiegato Carolina “subiamo silenzio da 10 anni”.

Lontano dal presidio, un altro segno. La mamma di David, Vittoria Ricci, hanno depositato in vicolo di Monte Pio un mazzo con 10 girasoli, uno per ogni anno.