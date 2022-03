STAZZEMA – Era stata distrutta dal maltempo il 5 marzo del 2015. Oggi la lapide con i nomi delle vittime della strage di Sant’Anna di Stazzema (Lucca), è stata restaurata e sarà inaugurata nella sua nuova collocazione al mausoleo delle Fosse Ardeatine, a Roma, il 24 marzo, anniversario dell’eccidio del 1944.

La lastra, che recava i nomi sulle due facciate e collocata nel 1978 dietro il Sacrario di Sant’Anna di Stazzema dall’Associazione martiri di Sant’Anna di Stazzema, dopo i danni subiti era stata allocata presso il liceo artistico Stagi di Pietrasanta. Qui nacque l’idea di recuperarla ed il Parco nazionale della pace si è adoperato per trovare una nuova prestigiosa collocazione. Per iniziativa dell’Associazione martiri di Sant’Anna la lapide è stata aperta a libro, restaurata dai ragazzi del liceo sotto la supervisione del corpo insegnante, e munita di supporti grazie al Parco nazionale della pace con un contributo di vari Rotary Club. La lapide restaurata è stata donata al Commissariato generale per onoranze ai caduti perché fosse collocata alle Fosse Ardeatine.