FIRENZE – “Don Milani in questo momento è un testimone di questa terra particolarmente attuale”.

Ne è convinta Rosy Bindi, che guida il comitato per il centenario della nascita del prete. Omaggiato dalla Regione, con la dedica per la seduta solenne del Consiglio regionale in occasione oggi della Festa della Toscana.

“Forse dovremmo guardare al nostro tempo con gli occhi critici di don Lorenzo e vedremmo l’aumento delle disuguaglianze, i pochi investimenti nella scuola, nella sanità e nei beni comuni. E soprattutto una perdita di patriottismo costituzionale. Forse oggi don Milani ci direbbe di attuarla e non di stravolgerla”, ha concluso Bindi.