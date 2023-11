FIRENZE – Una lente di ingrandimento sul virus. In occasione del giornata mondiale per la lotta all’Aids, in programma il 1 dicembre, la Croce Rossa di Firenze ha organizzato una serata di screening e sensibilizzazione.

Nel poliambulatorio Cri Oltrarno, in Borgo San Frediano, sarà possibile fare un test rapido, anonimo e gratuito per l’Hiv. Tra le iniziative anche il quiz a risposta multipla, proposto dai volontari, con i quali valutare le proprie conoscenze su Hiv/Aids. L’iniziativa rientra nella campagna nazionale ‘LoveRed’ della Croce Rossa.

“Malgrado anni di campagne sulla prevenzione, il contagio da Hiv-Aids non si ferma – ha affermato Danilo Mariniello, referente public health e campagne di promozione della salute per il comitato di Firenze della Croce Rossa -. Gli ultimi dati evidenziano un aumento delle diagnosi di Hiv e Aids tardive e di ‘late presenters’, ovvero persone che si testano quando è già comparsa la presenza dei sintomi della malattia perché probabilmente non si sentono a rischio”.