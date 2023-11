PISTOIA – “Una misura totalmente inadeguata”. Confcommercio Pistoia e Prato stronca la proroga di 20 giorni per il pagamento delle tasse nelle zone alluvionate.

“A fronte dei mancati incassi e delle spese da sostenere per ripartire dopo quella drammatica situazione, sarebbe stato corretto stabilire una sospensione adeguatamente lunga degli importi. Invece, con il Dl anticipi, si stabilisce sostanzialmente che le aziende dovranno cavarsela da sole, perché non ci sono le coperture”, fanno notare ancora dall’associazione.

“A fronte di questo scenario – aggiungono da Confcommercio – viene da pensare che quando lo Stato effettivamente servirebbe, risulta clamorosamente assente. La mini proroga è un palliativo risibile per un segmento che è ancora alle prese con una conta milionaria dei danni e che vede una consistente fetta di imprese ancora impossibilitate a riprendere la loro attività. L’auspicio è che il Governo possa ravvedersi in fretta rispetto ad una misura che, per come è stata concepita, condanna un polmone economico del paese ad una condizione di sofferenza profonda, suscettibile di produrre danni a cascata per tutto il territorio”.