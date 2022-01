VOLTERRA – S.E. Mons. Roberto Campiotti è il nuovo Vescovo di Volterra. Il Papa ha dunque sciolto il nodo che vedeva in bilico la sussistenza stessa dell’antichissima Diocesi volterrana.

Il Pontefice ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Volterra presentata da S.E. Mons. Alberto Silvani, salutato con affetto dalla propria comunità, nominando quindi Vescovo della Diocesi di Volterra Campiotti, del clero dell’Arcidiocesi Metropolitana di Milano, finora Rettore del Collegio Ecclesiastico Internazionale San Carlo Borromeo a Roma.

S.E. Mons. Roberto Campiotti è nato il 31 ottobre 1955 a Varese. Terminato il Liceo Scientifico nel 1974, è entrato nel Seminario Arcivescovile di Milano ed ha ottenuto il Baccalaureato in Teologia nella Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

Il 16 giugno 1979 è stato ordinato sacerdote ed è stato incardinato nell’Arcidiocesi Metropolitana di Milano, nella quale ha svolto incarichi come Insegnante di Religione Cattolica nella Scuola Media Inferiore (1979-1981) e nella Scuola Media Superiore (1981-1995); Vicario Parrocchiale di SS. Filippo e Giacomo di Laveno-Mombello (1979-1990), di S. Francesco di Sales a Milano (1990-1992) e di S. Giulio a Cassano Magnago (1992-1995); Parroco di S. Lorenzo (1995-1997) e di S. Siro-Albusciago a Sumirago (1997-2006), di S. Giovanni Evangelista a Caidate, di San Vincenzo a Menzago e dei SS. Pietro e Paolo a Quinzano (2006-2010); Responsabile dell’Unità Pastorale Sumirago-Albusciago e della Comunità Pastorale San Benedetto in Sumirago.

Dal 2010 finora è stato Rettore del Collegio Ecclesiastico Internazionale San Carlo Borromeo a Roma e Primicerio dell’Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo della Nazione Lombarda. La Diocesi di Volterra, vasta e composita, nonché articolata sui territori di ben cinque province, vede quindi premiata, con la nomina di un nuovo Vescovo, la fiducia e la certezza di una continuità, che la Città ed il territorio aspettavano da tempo.