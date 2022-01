FIRENZE – Polemiche a Firenze dopo che il logo della carta di credito American Express è stato proiettato sia su Ponte Vecchio che sull’Istituto degli Innocenti in occasione del festival F-Light 2021, promosso da Palazzo Vecchio e organizzato da Muse per le festività natalizie.

Leggi Festival di luci su Firenze, F-Light accende i monumenti con videomapping e colori

I loghi dei partner della manifestazione sono comparsi a rotazione su due luoghi simbolo della città, scatenando le reazioni dell’opposizione. Il caso è stato sollevato dai due consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune, Antonella Bundu e Dmitrij Palagi. Da Palazzo Vecchio, riporta la stampa, era stato spiegato che la soprintendenza ai beni architettonici aveva dato l’ok al progetto di F-light.

Oggi l’intervento del sindaco Dario Nardella che afferma: «Per quanto Mus.e ci abbia riferito che si è trattato di una proiezione di pochi istanti, ritengo che le immagini degli sponsor non siano appropriate a quei luoghi. Dall’anno prossimo realizzeremo un progetto di illuminazione dei monumenti nuovo e vieterò la presenza degli sponsor nelle proiezioni sui monumenti; troveremo altre forme di riconoscimento per i sostenitori del progetto. Rivendico con forza la linea che ho adottato da quando sono sindaco nei confronti dell’uso di messaggi pubblicitari nelle piazze del centro – aggiunge Nardella -. Ricordo che questa amministrazione è stata la prima a vietare la pubblicità sui cantieri sui principali monumenti della città. Mai più sponsorizzazioni sulle facciate dei monumenti. In merito – ha aggiunto – alle immagini proiettate in piazza Santissima Annunziata, come ho ribadito questa mattina al telefono al soprintendente Pessina, non è mai stato detto che la soprintendenza avesse autorizzato le singole immagini proiettate sui monumenti. E’ stato invece detto che il progetto comprensivo di F-light ha ricevuto il nulla osta preventivo da parte della sovrintendenza come avviene ogni anno. Sono cose ben diverse».