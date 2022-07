Il rigassificatore a Piombino entro la primavera. Lo ha dichiarato Mario Draghi nelle comunicazioni di oggi al Senato.

“Dobbiamo accelerare sull’installazione dei rigassificatori a Piombino e Ravenna: non è possibile volere la sicurezza energetica per gli italiani e poi allo stesso tempo protestare contro queste per queste infrastrutture. Si tratta di impianti sicuri, essenziali per il nostro fabbisogno energetico, per la tenuta del nostro tessuto produttivo. In particolare dobbiamo ultimare l’installazione del rigassificatore di Piombino entro la prossima primavera, è una questione di sicurezza nazionale” ha detto il presidente del consiglio.