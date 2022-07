FIRENZE – Leonardo Di Caprio in visita a Firenze. La stella di Hollywood con 54 milioni di follower su Instagram si è immerso nell’arte e nella storia fiorentina.

Tappa irrinunciabile quella al Museo degli Uffizi, dove con il direttore Eike Schmidt ha potuto godere di alcuni dei capolavori custoditi. Di Caprio era accompagnato dai genitori in questa visita in Italia e in Toscana.