MASSAROSA – Continuano a bruciare i boschi attorno a Massarosa in Versilia: oltre 350 gli ettari percorsi dalle fiamme alle quattro e mezzo del pomeriggio nell’incendio che si è sviluppato la sera prima, quattrocento e forse più il conto degli ettari bruciati due ore più tardi e cinquecento, ultima stima attorno alle otto. Il tremendo rogo del Monte Serra a Calci, nel 2019, ne bruciò un migliaio, tanto per avere un termine di paragone. Ma qui l’incendio, sospinto dal vento, non è ancora domato: alle sei del pomeriggio solo il 30 per cento del fronte era infatti in contenimento, quello a sud-ovest, e si prepara una notte di grande impegno per operatori e volontari.