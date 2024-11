FIRENZE – La Regione scende in campo al fianco delle piccole e medie imprese, con due bandi. Si apriranno il 14 novembre e sono finanziati con i fondi della programmazione regionale Fesr 2021-2027 e inseriti nell’ambito di Giovanisì.

La gestione è affidata a Sviluppo Toscana. “Siamo impegnati ormai da tempo – spiega in una nota il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – a promuovere politiche per aiutare il sistema produttivo toscano ad investire e favorire la creazione di start up. Misure che hanno come obiettivo prioritario spingere il tessuto imprenditoriale toscano a cercare soluzioni sempre più avanzate per continuare ad essere competitivo. Con un’attenzione particolare alle realtà che operano fuori dai grandi centri, la cosiddetta Toscana diffusa”.

Per l’assessore a turismo ed economia Leonardo Marras “le misure che abbiamo pensato e che stanno uscendo in questi mesi possono offrire una forte spinta negli ambiti dell’innovazione, del sostegno all’internazionalizzazione, della ricerca e più in generale degli investimenti produttivi, anche quelli più tradizionali. Il sistema economico toscano deve farsi trovare pronto ad accettare le sfide del futuro. Non c’è alternativa. Per questo abbiamo voluto dare questa iniezione di fiducia, e di risorse, per sostenere, da un lato, la nascita e lo sviluppo di nuove realtà innovative e, dall’altro, per rendere più moderno e competitivo il nostro tessuto imprenditoriale”.

Il primo bando mette a disposizione 21,4 milioni di euro. Lo strumento è quello della concessione di sovvenzioni a fondo perduto su finanziamenti fino a 50mila euro. Il secondo bando, che ha una dotazione finanziaria di 2,8 milioni di euro, punta a favorire la costituzione di nuove imprese innovative ed al consolidamento di quelle già attive. L’agevolazione viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto e contributo in conto capitale pari al 90% del costo totale dell’investimento ammissibile che va da un minimo di 10mila ad un massimo di 100mila euro.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!