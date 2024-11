FIRENZE – Già oltre mezzo milione di toscani si sono vaccinati contro l’influenza. Continua a crescere il numero di persone che hanno scelto di aderire alla campagna avviata all’inizio di ottobre, con vaccino offerto gratuitamente alle persone con almeno sessanta anni di età o che rientrano tra i soggetti a cui il Ministero raccomanda la vaccinazione, ovvero persone ad elevata fragilità di qualsiasi età, donne in gravidanza, chi si prende cura di persone fragili (i cosiddetti ‘care giver’), gli operatori sanitari e sociosanitari, gli studenti di medicina e delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione.

Anche la vaccinazione contro il Covid-19, con oltre novantamila vaccinati, sta proseguendo con buoni numeri, dall’11 novembre gratuita per tuttti i maggiorenni e dunque allargata ad una platea più ampia rispetto a quella del vaccino contro l’influenza a cui fino alla scorsa settimana era riservata. La Toscana ha infatti scelto di approfittare della possibilità offerta da una circolare di settembre del ministero della Salute. La vaccinazione si prenota on line e si effettua presso i punti vaccinali delle Asl.