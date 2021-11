VOLTERRA – Il Teatro Persio Flacco di Volterra, vero e proprio cuore culturale della città, fa decollare un gemellaggio con la Lega Italiana Fibrosi Cistica sezione Toscana.

Da un’idea di Alessandro Calastri, collaboratore del Teatro, il progetto si sta sviluppando ed ha coinvolto due artisti locali molto conosciuti e la cui fortuna ha da tempo valicato i confini territoriali. Sia Stefano Toncelli, detto “Borrkia”, nel concerto del 27 novembre, che Tiziano Barbafiera, che invece si esibirà il 12 dicembre, hanno sposato la causa ed i loro spettacoli diverranno occasione concreta per contribuire alla ricerca contro questa terribile malattia.

Il video musicale

Barbafiera ha dato inoltre la possibilità di utilizzare una propria composizione natalizia, “A Very Merry Christmas”, per farne un video musicale, alla cui realizzazione, sotto l’egida dell’Accademia dei Riuniti, presieduta da Davide Arcieri, hanno partecipato a vario titolo Marco Bagnai, Francesco Mazzei, Alessandro e Virginia Calastri, Tiziana Chierici. Tutti hanno lavorato a titolo completamente gratuito e senza rimborsi spese. La storia di Giacomo quindi, uno dei tanti genitori che si trovano ad affrontare nella vita del proprio figlio le difficoltà derivanti dalla malattia, è stata raccolta ed ha generato nel concreto un gesto di solidarietà civica importante. Il video realizzato è reperibile in rete già dal 20 novembre, sulle pagine/canali Facebook e YouTube di Barbafiera, del Teatro Persio Flacco e della Lega Italiana Fibrosi Cistica. Si può contribuire all’iniziativa di solidarietà con la semplice presenza ai concerti di “Borrkia” e Barbafiera, oppure facendo una donazione tramite i canali istituzionali, alla Lega Italiana Fibrosi Cistica.