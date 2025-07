Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Il 2 agosto 2027 si preannuncia come una data storica per gli appassionati di astronomia e per tutti coloro che amano assistere a fenomeni naturali straordinari.

In Italia e nel Mediterraneo si verificherà un’eclissi solare di eccezionale portata, definita da molti come “l’eclissi del secolo” o “l’evento del millennio”.

Si tratta di un’eclissi solare totale di durata record, che raggiungerà i 6 minuti e 23 secondi, un tempo di oscuramento mai visto in Italia e che non sarà superato prima del 2114. Questa eccezionale durata è dovuta a una combinazione quasi perfetta di condizioni astronomiche: la Terra sarà nel punto più lontano dal Sole (afelio), mentre la Luna si troverà al perigeo, cioè nel punto più vicino alla Terra, rendendo il disco lunare apparentemente più grande e capace di coprire quasi completamente il Sole.

Il cono d’ombra della Luna attraverserà il Mediterraneo, interessando con la totalità una ristretta area: l’isola di Lampedusa sarà l’unico territorio italiano a vivere l’oscuramento totale intorno alle 11:14 ora locale. In Sicilia meridionale e Sardegna l’eclissi sarà parziale ma molto intensa, con oltre il 90% del Sole oscurato, mentre in tutto il Sud Italia l’oscuramento supererà il 90% e al Centro-Nord si attesterà tra il 60% e l’80%.

In Toscana, l’eclissi sarà visibile come un fenomeno parziale ma di grande impatto: il disco solare verrà coperto dalla Luna per una percentuale compresa tra il 60% e l’80%, con il massimo oscuramento previsto intorno alle 11:09. Sebbene non si raggiunga la totalità, il calo di luce sarà notevole, creando un’atmosfera quasi crepuscolare in pieno giorno, un effetto suggestivo e raro che attirerà l’attenzione di cittadini e astrofilI.

L’orario mattutino e l’altezza del Sole nel cielo garantiranno condizioni favorevoli per l’osservazione, a patto di utilizzare strumenti adeguati come occhiali certificati per l’osservazione solare, indispensabili per proteggere la vista dai danni causati dall’osservazione diretta del Sole.

