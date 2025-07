Tempo lettura: < 1 minuto

CAMPO NELL’ELBA – Il Comune di Campo nell’Elba (Livorno) ha adottato un’ordinanza per limitare l’uso di ombrelloni di grandi dimensioni, tende da campeggio e gazebo sulle spiagge pubbliche, al fine di garantire il decoro e la fruibilità degli arenili.

Il provvedimento, emanato dal responsabile dell’area tecnica e urbanistica, vieta l’utilizzo di ombrelloni con diametro superiore a 2 metri, oltre a tende e gazebo, consentendo invece l’uso di ombrelloni di dimensioni pari o inferiori a 2 metri, lettini, sdraio e sedie.

Questa misura, la prima del genere adottata dal Comune di Campo nell’Elba, si inserisce in un contesto già visto in altri comuni dell’Isola d’Elba, come Capoliveri, che nella passata stagione aveva emanato un’ordinanza simile. L’obiettivo è evitare che strutture ingombranti ostacolino la visuale verso il mare e riducano lo spazio disponibile sulle spiagge libere, tutelando così il diritto di tutti i bagnanti a godere degli arenili in modo equo e decoroso.

L’ordinanza risponde anche alla problematica dell’“ombrellone selvaggio”, ovvero l’occupazione abusiva delle spiagge con attrezzature posizionate in anticipo rispetto all’orario di apertura, spesso già dalla sera precedente o nelle prime ore del mattino. Con queste regole, l’amministrazione comunale intende contrastare tali pratiche e preservare la libera fruizione del litorale.

In sintesi, il Comune di Campo nell’Elba ha deciso di intervenire per mantenere ordine e decoro sulle spiagge pubbliche, limitando le dimensioni e il tipo di attrezzature balneari ammesse, in modo da garantire a tutti un accesso più equo e una migliore esperienza balneare.

