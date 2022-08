CAPO NORD – Dopo 15 giorni 11 ore e 42 minuti, al termine di una giornata epica, il nostro Milko Gennai ha scritto l’ultimo straordinario capitolo della sua grande avventura con cui ci ha appassionati per giorni e giorni.

Le sola forza delle sue gambe e della sua testa lo hanno portato fino a Capo Nord, a raggiungere, centesimo in ordine di arrivo, un traguardo che è frutto di forza di volontà, abnegazione e sacrificio. Alle 19.40 di domenica 7 agosto Milko ci ha inviato il suo penultimo vocale gridando la fatidica frase che aspettavamo: “E’ Capo Nordddddddd!!”. Un viaggio che lo ha visto condividere sforzi e fatiche ma anche la gioia dell’arrivo con il suo compagno di viaggio e di avventura Mario Zangrando con cui aveva già condiviso l’impresa della Londra-Istanbul.

“La giornata di ieri è stata epica perché è stata terribile – ci ha fatto sapere con il suo ultimo vocale – Il meteo si è scatenato tutto insieme e dalle 6.20 orario in cui siamo usciti ha piovuto senza darci tregua, se non per un paio di ore per tutti i 220 km percorsi. Tutto il giorno sotto l’acqua con un vento forte proveniente da nord che ci sferzava in maniera intensa e freddo con le temperature minime a 4 gradi e mai salite sopra gli 8 gradi. Freddo tremendo per stare in bicicletta. Siamo partiti senza colazione. Il primo ristoro era a 30 km dalla partenza ma era chiuso essendo domenica e quello successivo era a 60 km. Non so dire come, ma siamo arrivati al ristoro ancora dopo. I chilometri passavano, ci siamo fatti forza. C’erano salite anche con pendenze fino al 12%. La fatica, quella fisica alla fine è stata, alla fine, la meno. Alle 19.40 siamo arrivati all’ultima rampa e siamo arrivati lassù, la soddisfazione è stata incredibile”.

“Vi ringrazio per aver raccontato la mia storia che spero possa essere di ispirazione per qualcun altro” ci ha detto Milko che ha poi fatto sapere che il suo rientro è previsto per la giornata di domani in aereo con atterraggio a Milano Malpensa.