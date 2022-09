FIRENZE – E’ morto a Firenze, in seguito a un malore improvviso, Nicola Cariglia, giornalista e politico. La notizia della scomparsa è stata data dalla Fondazione Filippo Turati, di cui era presidente.

Nato a Pistoia l’1 marzo 1943, Cariglia era entrato nel 1970 in Rai dove per vari anni è stato vice direttore della direzione esteri. E’ stato poi direttore della sede di Pescara e della sede Rai per la Toscana. Tra i suoi incarichi politici quello di vicesindaco di Firenze negli anni ’80, nella giunta guidata da Massimo Bogianckino