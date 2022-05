CASTELNUOVO GARFAGNANA – Musica, teatro e spettacoli in antiche fortezze e parchi naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano, ma anche escursioni, visite guidate, delizie da gustare e altre buone ragioni per andare a “Mont’Alfonso sotto le stelle”, il festival che dal 28 luglio al 21 agosto 2022 porterà nel cuore della Garfagnana artisti del calibro di Ludovico Einaudi, Vinicio Capossela – nell’ambito di una due giorni dedicata a Ludovico Ariosto – Umberto Tozzi, Stefano Massini, Giorgio Panariello, Aka7even, Frida Bollani, Maurizio Carucci, Danilo Rea.

Giunto alla terza edizione, “Mont’Alfonso sotto le stelle” allarga gli orizzonti e consolida il rapporto con il territorio: a far da cornice agli spettacoli saranno la Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana, la Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana e, novità di quest’anno, l’Oasi di Campocatino di Vagli Sotto (Lucca), a poche centinaia di metri dal Lago di Vagli che custodisce la “piccola Atlantide” della Garfagnana, il paese sommerso di Fabbriche di Careggine.

Un festival da vedere e un territorio da vivere: grazie all’accordo con le associazioni di categoria gli spettatori potranno beneficiare di sconti in alberghi, B&B e ristoranti della zona.

Il festival prenderà il via giovedì 28 luglio con un evento straordinario, il concerto – al tramonto – del pianista e compositore Ludovico Einaudi all’Oasi di Campocatino di Vagli Sotto (Lucca), scenario perfetto per lo “spazio libero e senza confini” e il “tempo senza tempo” di “Underwater”, il suo nuovo album di inediti, che trova la sua dimensione nei luoghi prescelti, nel tempo sospeso tra natura e storia umana.

Altro luogo ricco di storia e suggestioni, la Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana, dove sabato 30 luglio Frida Bollani porterà il suo talento e il suo pianoforte. Diciotto anni ancora da compiere, Frida ha già suonato per Roberto Bolle e il Presidente Mattarella, per non dire dei 30 sold out inanellati l’anno passato. Figlia d’arte – Stefano Bollani e Petra Magoni – Frida intreccerà brani originali e rivisitazioni dei suoi autori preferiti.

Sempre alla Fortezza delle Verrucole, martedì 2 agosto, sarà la volta di Maurizio Carucci, già voce degli Ex-Otago, e del suo recente debutto da solista, “Respiro”: 11 brani, 11 piccole tessere di un mosaico complesso, simbolo della sua personalità artistica.

Da giovedì 4 agosto il festival si svolgerà alla Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, dove è nato nel 2020, durante e nonostante l’emergenza Covid: Stefano Massini renderà omaggio a Giorgio Gaber con lo spettacolo “Quando sarò capace di amare”. Le canzoni del Signor G si trasformeranno in originali riflessioni, come impronte nella neve, sulle quali mettere i piedi, ricostruendo il senso del cammino. E del camminare. In collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber, presieduta da Paolo Dal Bon.

Tre dischi di platino per “Loca”, due per “Mi manchi” e disco d’oro per “Perfetta così”, brano che lo ha visto debuttare sul palco del Festival di Sanremo. Aka7even continua la sua formidabile ascesa e grande è l’attesa per il suo concerto di venerdì 5 agosto.

Domenica 7 e lunedì 8 agosto due giornate dedicate a Ludovico Ariosto nel cinquecentesimo anniversario del suo insediamento a governatore della Garfagnana. Il progetto, intitolato “Di qua, di là, di su, di giù!”, è stato ideato da Vinicio Capossela e coinvolgerà scrittori, teatranti e accademici, in spazi diversi di Castelnuovo, in collaborazione con la rassegna “Terre Furiose”.

Lunedì 8, dal palco della Fortezza, Vinicio Capossela tratteggerà la figura del poeta e diplomatico in uno spettacolo di musica e teatro, in cui il recente brano “Ariosto governatore” andrà ad aggiungersi ad altre “tracce ariostesche”. E ancora, nell’ambito della due giorni, lo scrittore Ermanno Cavazzoni con il libro “Storia naturale dei giganti”, Mimmo Cuticchio e i suoi pupi con lo spettacolo “La pazzia di Orlando”, la proiezione di “Orlando Furioso” di Luca Ronconi, l’incontro con il filologo Corrado Bologna dedicato ad “Ariosto Governatore” – testo teatrale incompiuto di Italo Svevo – con voce recitante di Andrea Nicolini, a cura di Sergio Maifreidi di Teatro Pubblico Ligure.

Venerdì 12 agosto tutta la comicità di Giorgio Panariello, che alla Fortezza di Mont’alfonso presenterà “La favola mia”: risate, irriverenza e classici del suo repertorio per ripercorrere in veste inedita gli anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

E ancora, l’immancabile concerto all’alba di Ferragosto – lunedì 15 agosto alle ore 4.45 – quest’anno vedrà sul palco il pianista Danilo Rea: repertorio che attraversa generi e tradizioni, colonna sonora perfetta per godersi il sorgere del sole.

“Gloria Forever” è il progetto live che giovedì 18 agosto porterà Umberto Tozzi alla Fortezza di Mont’alfonso: nell’anno delle 70 primavere, l’artista celebrerà il suo prezioso repertorio, dalle intramontabili hit a brani meno noti, tutti da riscoprire.

Chiuderà domenica 21 agosto il Concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta. Per la prima volta, “Mont’alfonso sotto le stelle” avrà un’appendice a settembre, in data da definire: protagonista l’attore Stefano Accorsi, al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, con uno spettacolo dedicato a Ludovico Ariosto.

Il festival “Mont’Alfonso sotto le stelle” nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, San Romano in Garfagnana e Vagli Sotto, Unione Comuni della Garfagnana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e Vagli Sotto, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso, aperto tutte le sere di spettacolo.