FIRENZE – La squadra della Cgil Toscana è pronta. La nuova segreteria, guidata da Rossano Rossi, è composta da Fabio Berni (Filctem), Paola Galgani (Cgil Firenze), Paolo Gozzani (Dipartimento organizzazione regionale) e Gessica Beneforti.

“La composizione della nuova segreteria rappresenta l’esigenza di impostare come metodo il gioco di squadra, in vista delle tante sfide che ci attendono – hanno affermato Rossi, nel corso della riunione al circolo di Avane (Empoli) -. Si apre un periodo molto importante che, passando per le assemblee nei luoghi di lavoro e le celebrazioni di 25 aprile e Primo Maggio, ci porterà alla manifestazione unitaria del 6 maggio per cambiare le scelte politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali del Governo: in quella occasione in tantissimi e tantissime dalla Toscana saremo in piazza a Bologna”.

Domani prenderà il via la campagna della Flc Cgil Toscana “Firma anche tu contro l’autonomia differenziata”, che fino al 9 maggio inviterà i cittadini a sottoscrivere la legge di iniziativa popolare che vuole fermare – attraverso l’introduzione di nuovi vincoli costituzionali – il progetto del governo Meloni e del ministro Calderoli di regionalizzare la scuola e differenziare i diritti in base alle risorse economiche dei territori.