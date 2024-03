FIRENZE – Uno sciopero di 4 ore l’11 aprile e il 20 una manifestazione nazionale a Roma. Maurizio Landini, intervenendo a Firenze all’assemblea nazionale Rls e Rsu di Cgil e Uil, ha tracciato la linea per i sindacati.

“C’è la necessità di difendere la sanità pubblica, che è un diritto fondamentale. Per noi sanità pubblica vuol dire dalla salute alla sicurezza sui luoghi di lavoro fino ai problemi della non autosufficienza”, ha detto il segretario generale della Cgil. “A chi ogni giorno ci chiede di fare un patto diciamo che noi un patto siamo disposti a firmarlo domani mattina, ed è un patto che ricalca il modello spagnolo: eliminate i contratti a tempo determinato e fate solo contratti a tempo indeterminato”, ha aggiunto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil.

“Veramente pensiamo di parlare di prevenzione aumentando la precarietà, rendendo più deboli i lavoratori e le lavoratrici sotto ricatto? – ha proseguito -. Ma questa cosa la dite sul serio, siete convinti? Io chiedo a chi sta nelle stanze del potere: ma avete dei figli? Avete dei parenti? Avete mai ascoltato i vostri ragazzi che non riescono a trovare un posto di lavoro, se non a tempo determinato, se non sfruttati?».