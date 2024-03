MARCIANO DELLA CHIANA – Due bambine di 12 anni sono state investite questo pomeriggio da un’auto all’uscita dalla scuola nel comune di Marciano della Chiana (Arezzo).

Entrambe sono state trasportate in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso Pegaso e l’ambulanza del 118 della Asl Toscana Sud Est. Secondo le prime informazioni, le due bimbe avrebbero riportato vari traumi e sono state ricoverate in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.