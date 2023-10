Un cittadino francese ha perso la vita questa mattina sulla Siena-Firenze. Il decesso è stato causato da un tamponamento avvenuto nel tratta compreso tra gli svincoli di Badesse e Monteriggioni, in direzione Nord. Il mezzo pesante ha centrato la vettura che lo precedeva, rimasta intrappolata in mezzo alle auto incolonnate per la coda creata dai restringimenti di carreggiata. L’incidente ha provocato anche cinque feriti, alcuni anche gravi.