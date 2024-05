FIRENZE – L’Autostrada A1 si lascia ancora dietro sè morti e disagi. Un incidente tra le uscite di Valdarno e Incisa è costato la vita a due persone di 78 e 79 anni.

Una terza, 47 anni, è rimasta ferita: le sue condizioni sono gravi. Tra tir e vetture sono rimasti coinvolti sette mezzi. Si è creata così una coda di 10 chilometri e la strada è stata chiusa in direzione nord. Nell’ingorgo è rimasta bloccata anche un’ambulanza che stava trasportato un bambino al Meyer, con i vigili del fuoco e la Polstrada che si sono prodigati per aprire un varco. Sul posto sono accorse anche le ambulanze del 118 mobilitate da Pian di Scò, Terranuova Bracciolini e Monte San Savino. Con loro i vigili del fuoco dei distaccamenti di Montevarchi e Figline.

Il tratto Valdarno-Incisa risulta ancora chiuso. Per le lunghe percorrenze viene consigliata l’uscita a Orte o Valdichiana, per proseguire lungo la E45 o il raccordo Bettolle-Siena, con successiva immissione sull’Autopalio e rientro in Autosole a Firenze-Impruneta.