SIENA – E’ un risveglio amaro per Mps. Non solo un nuovo processo per gli ex vertici, tra i quali l’ad Marco Morelli e la presidente Stefania Bariatti, ma un netto calo in Borsa. A metà della giornata la banca perde il 7,54%, con le azioni scese di 38 centesimi.

“Non condivido affatto questo provvedimento che porterà a celebrare una ulteriore fase processuale del tutto inutile, in quanto la Procura di Milano ha già accertato la perfetta buona fede dei miei assistiti, che hanno rispettato tutti gli obblighi di corretta redazione dei bilanci, nell’interesse di Mps, dei suoi azionisti ed anche dello Stato italiano”.

A dirlo l’avvocato Giuseppe Iannaccone. Questa presa di posizione fa seguito alla decisione del gip di Milano, Teresa De Pascale, che in relazione al procedimento per gli Npl della banca, ha disposto l’imputazione coatta per alcuni ex figure apicali dell’istituto, rigettando cosi’ la richiesta di archiviazione della procura.