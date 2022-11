ROMA – Luigi De Mossi può contare sul sostegno di Giovanni Donzelli. Il sindaco di Siena, in occasione di un viaggio istituzionale a Roma, ha incontrato anche il deputato di FdI.

Dal parlamentare sarebbe arrivato il via libera a una ricandidatura per le amministrative 2023. De Mossi, che per settimane è stato dato ai margini, se non addirittura fuori, del progetto politico del centrodestra, avrebbe chiarito di volerci riflettere ancora. Tra gli altri temi toccati, la Fondazione Biotecnopolo, con il sindaco che avrebbe chiesto un ruolo di primo piano per Siena.

De Mossi ha visto anche il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi: al centro l’elettrificazione della linea Siena-Empoli, la possibilità della stazione di Alta Velocità Medio-Etruria e il completamento della Siena-Grosseto. “Non c’è più tempo da perdere per il nostro territorio, e non abbiamo perso tempo – ha affermato il sindaco -. Non appena completata la composizione del Governo ho chiesto e ottenuto un incontro ai vertici del Ministero delle Infrastrutture, e ringrazio per la disponibilità dimostrata. Tra i punti più delicati, su cui ho sollecitato la massima celerità di approfondimento, c’è il tema dell’Alta Velocità e della possibilità della stazione MedioEtruria. A partire dal percorso avviato dalle Regioni e anche dalle Camere di Commercio, con il nostro pieno supporto, e che deve proseguire a tappe rapide”.