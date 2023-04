SIENA – Mattinata a Siena per Adolfo Urso e Elly Schlein. Obiettivi e pubblici differenti, ma una presenza, che in piena campagna elettorale, non può passare inosservata.

Se ad attendere il ministro dello Sviluppo economico alla Cna, c’era il mondo produttivo, la segretaria del Pd, al circolo di S.Andrea, ha trovato decine di militanti. Tra Whirpool e Mps, Urso ha trovato comunque il tempo di spendere una parola a sostegno di Nicoletta Fabio, candidata del centrodestra, mentre Schlein ne ha spese tante per Anna Ferretti, prescelta dal centrosinistra per provare la riconquista di Palazzo Pubblico.

“Abbiamo storie diverse e veniamo da generazioni diverse. Eppure siamo unite perché ci riconosciamo nelle parole l’una dell’altra. Sono giorni in cui si dibatte sul pluralismo nella nostra comunità: è qui che si segna. Una esperienza come quella di Anna è quello che serve alla città di Siena per rialzare la testa”, ha affermato la segretaria, che poi ha aggiunto: “L’esperienza di Anna Ferretti è per noi un faro, soprattutto la sua esperienza sul sociale, sull’attenzione alle persone più fragili e anche sulla co progettazione con il terzo settore, di come possiamo costruire, dopo la pandemia, un futuro migliore e sostenibile. Uno dei punti di programma del centrosinistra sarà l’agenda 2030 per Siena e cioè l’idea della sostenibilità come perno di una comunità che si rialza e che vuole tornare centrale nella politica toscana, nazionale, con una vocazione europea e internazionale”.

Più sintetico il ministro: “Sostengo una donna che si trova in piena sintonia con Giorgia Meloni: Nicoletta Fabio”. Per il centrodestra è atteso nel primo pomeriggio il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. Sarà lui a lanciare la candidatura di Fabio.