SIENA – “Siamo impegnati affinché da questa cessione possa nascere un’opportunità, siamo molto vigili perché in passato abbiamo assistito e abbiamo ereditato tanti casi in cui l’investimento straniero si è manifestato nel tempo come un investimento atto più a chiudere dei concorrenti che ad aprire siti produttivi”.

A Siena per un’iniziativa elettorale il ministro delle imprese Adolfo Urso è intervenuto sulla cessione della Whrilpool ad Arcelik.

“Non è un’azienda in crisi, si tratta di una cessione di quote azionarie a una multinazionale che ha la bandiera turca, io stesso ho convocato subito le parti e ho indicato quali sono le aspettative del Governo” ha aggiunto Urso – “vogliamo essere certi che l’investimento sia duraturo nel tempo e che garantisca la produzione di un settore di eccellenza del made in italy e che ci siano impegni precisi per quel riguarda i diversi siti produttivi” ha specificato sottolineando poi: “Noi siamo presenti, se saranno necessari altri interventi li faremo, lo abbiamo dimostrato. Penso che in questo caso, per la tipologia dell’investitore siamo in condizione di farla diventare, mi auguro, un’opportunità; quando ci sarà presentato il piano industriale potremo esprimere il nostro parere – ha concluso Urso -. Siamo molto attenti e vigili affinchè questa ipotesi di acquisizione garantisca la produttività e l’occupazione nel nostro paese, io credo che da questo punto di vista ci saranno sufficienti garanzie”.