FIRENZE – “Quando sarà il momento giusto il partito toscano insieme al partito nazionale sceglierà le candidature migliori”. Ad affermarlo Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd, in merito al dibattito per le europee.

“Quello di guardare alle divisioni interne al Pd è lo sport preferito dai giornalisti e dalle giornaliste, ed in generale dagli addetti ai lavori – ha quindi aggiunto. Il tema della candidatura o meno della segretaria lo sceglierà la segretaria, deciderà di fare quello che crederà più utile fare”.

Il deputato ne ha approfittato anche per parlare delle elezioni a Firenze. “Come ho sempre detto io credo che si debba provare a lavorare insieme con tutte le forze che si riconoscono nell’arco del centrosinistra, quindi dalla sinistra alle forze moderate più centriste – ha sottolineato Fossi -, quindi su questo c’è un interlocuzione con Iv, capiamo se questo porterà ad una sintesi sui programmi e sulle proposte per la città”.

Il segretario si è soffermato poi anche della possibile alleanza tra Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, e l’ex assessore Cecilia Del Re. “Noi – ha affermato Fossi – abbiamo un programma concreto, una proposta forte e credibile come quella di Sara Funaro, un’idea di alleanza forte ma che punta a provare a rafforzarsi ancora di più quindi i problemi sono degli altri, non nostri”.