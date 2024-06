FIRENZE – Saranno in tutto 18 su 34, tra cui Firenze, i Comuni toscani sopra i 15 mila abitanti che dovranno attendere il turno di ballottaggio del 23 e 24 Giugno per conoscere il sindaco.

In questo caso i seggi sono aperti dalle ore 07 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Agliana

Servirà il secondo turno di ballottaggio, il 23 e 24 Giugno, per scoprire chi sarà il nuovo sindaco di Agliana tra il primo cittadino uscente Luca Benesperi del centrodestra Guido del Fante di Pd e centrosinistra che hanno ottenuto rispettivamente il 47,17% e il 37,34% dei voti.

Borgo San Lorenzo

A Borgo San Lorenzo sfida tra Leonardo Romagnoli del M5S e progressisti e Cristina Becchi di Pd e centrosinistra, che hanno ottenuto rispettivamente il 40,63% e il 38,77% dei voti.

Calenzano

A Calenzano la sfida è tutta a sinistra tra la candidata Pd Maria Arena e la sinistra di Giuseppe Carovani che hanno ottenuto rispettivamente il 33,93% e il 41,40%.

Cecina

Testa a testa tra la candidata di centrosinistra Lia Burgalassi e il candidato di centrodestra Salvatore Giangrande.

Colle Val d’Elsa

Nulla di fatto al primo turno per l’elezione del sindaco di Colle Val d’Elsa. Sfida tra l’ex sindaco di Casole d’Elsa Piero Pii con la sua compagine civica e Riccardo Vannetti del centrosinistra, che hanno ottenuto rispettivamente il 43,92% e il 37,30%.

Collesalvetti

Alla fine dello scrutinio di 20 sezioni su 20 nel Comune di Collesalvetti l’esito del voto vede la candidata del centro Sara Paoli con il 27,08%, seguita da Carlo Fredianelli, candidato del centrodestra con il 22,01%.

Cortona

Sarà necessario il secondo turno con il ballottaggio tra Luciano Meoni e Andrea Vignini per conoscere il nuovo sindaco di Cortona. Nel comune della Valdichiana il sindaco uscente ottiene il 45,38% dei voti non sufficienti per vincere direttamente al primo turno. Lo sfidante Andrea Vignini raccoglie il 35,58%.

Empoli

A sfidarsi saranno Alessio Mantellassi (Una storia Empolese, Allenaza Verdi e sinistra, Questa è Empoli, Azione – Siamo Europei, Partito Democratico) 49,57% e Leonardo Masi (Buongiorno Empoli, M5S, Siamo Empoli) – 19,27%.

Figline Incisa

Servirà il secondo turno di ballottaggio, il 23 e 24 Giugno, per scoprire chi sarà il nuovo sindaco di Figline e Incisa Valdarno tra Valerio Pianigiani del centrosinistra e Silvio Pittori del centrodestra, che hanno ottenuto rispettivamente il 45,93% e il 30,34% dei voti.

Firenze

LEGGI Elezioni, a Firenze ballottaggio in vista tra Funaro e Schmidt (agenziaimpress.it)

Montecatini Terme

Il primo cittadino uscente sarà del centrodestra Luca Baroncini che ha ottenuto il 33,68% dei voti o il candidato del campo largo Claudio Del Rosso col suo 27,23% al primo turno.

Piombino

Francesco Ferrari ha incassato 8.418 voti (49,38%), Gianni Anselmi ha ottenuto 6.038 voti (35,42%)

Poggibonsi

Sostenuta da Pd, Futura e Uniti per Poggibonsi, la ex deputata ed ex assessora regionale dem Susanna Cenni ha arrestato la sua corsa al 48,91%. Angela Picardi aveva invece dalla sua le liste Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia-Partito Liberale-Unione di Centro-Picardi sindaco e la lista Poggibonsi merita: ha ottenuto il 30% secco dei voti.

Ponsacco

Lupi e Gasperini si ripresenteranno agli elettori per decidere chi dei due, alla fine, sarà il nuovo sindaco che prenderà il posto di Francesca Brogi.

Pontedera

Non è bastato il primo turno: dopo un pomeriggio di spoglio, infatti, il sindaco sostenuto dal centrosinistra ha mancato l’elezione per una manciata di voti. 96, nello specifico. Complessivamente, Matteo Franconi ha ottenuto 6.938 voti, pari al 49,3%. Dall’altra parte, invece, Matteo Bagnoli (37,93%) ha ricevuto 5.338 voti, venendo sospinto, naturalmente, soprattutto da Fratelli d’Italia, che ha ottenuto 3.034 voti (22,4%); quindi, gli altri due partiti del centrodestra di Governo, ovvero la Lega con 738 voti (5,4%) e Forza Italia con 680 (5%). Chiude la lista civica Pontedera Al Centro che ha ottenuto 650 voti (4,8%).

Rosignano Marittimo

Questi i risultati: 5.373 voti per Daniele Donati (35,30%), 4.745 voti per Claudio Marabotti (31,17%), 4.648 voti per Roberto Testa (30,53%)

San Miniato

Il sindaco uscente Simone Giglioli, candidato del centrosinistra, risulta il più votato ma si ferma al 40,78%, percentuale che, nei comuni sopra i 15mila abitanti non consente l’elezione al primo turno. Il secondo più votato è Michele Altini, sostenuto dal centrodestra, con il 29,76%.

Signa

Giampiero Fossi del centrosinistra si ferma al 49,13% e sarà sfidato dalla candidata del centrodestra Monia Catalano al 40,45%.