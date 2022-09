SIENA – “Domenica noi dobbiamo vincere nel comune di Siena, dovremo arrivare primi come siamo arrivati primi il 4 di ottobre. Il risultato del 25 settembre sarà la prova generale per la città: Siena deve chiudere questa parentesi che è durata troppo a lungo. Deve avere un sindaco e una giunta in grado di dargli un futuro”.

Lo ha detto a Siena il segretario del partito Democratico Enrico Letta durante il suo intervento alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale in Toscana per le politiche ddi domenica prossima.

“Io non ho intenzione di farmi da parte qui perché mi sono sentito adottato come in poche altre volte nella mia vita. In questa campagna elettorale ho ritrovato la passione che ho visto l’anno scorso e sono contento del fatto che si è creato uno spirito di comunità che facevamo fatica a trovare” ha concluso il segretario dem.