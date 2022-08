SIENA – Francesco Michelotti sarà candidato per Fratelli d’Italia. L’assessore comunale è stato inserito al quarto posto nel listino proporzionale per la Camera all’interno del collegio Arezzo – Siena – Grosseto e Livorno.

Capolista è Chiara La Porta, vertice della sezione giovanile dello schieramento meloniano. A seguire il coordinatore regionale Fabrizio Rossi e Chiara Colosimo, consigliera regionale nel Lazio. A parte Michelotti, per tutti gli altri sono previste candidature multiple. La Porta è capolista in lista anche in Umbria, Rossi è stato inserito nell’uninominale Siena-Grosseto, mentre Colosimo in quello di Latina, che in un primo momento doveva andare alla stessa Giorgia Meloni.

Il presupposto che ha portato a queste scelte è coprire i territori che non siano rappresentati a livello regionale. Nel sud della Toscana ne fa le spese Arezzo, che nel Consiglio regionale è “difesa” da Gabriele Veneri. La convinzione di FdI, visti anche i sondaggi, è che sia Siena che Grosseto possano fare il grande salto in Parlamento, considerato che quello di Colosimo è un collegio sicuro e La Porta ha più possibilità di scelta.

Confermata per il Senato la scelta dell’assessore grossetano Simona Petrucci, che nel collegio Arezzo-Siena-Grosseto se la vedrà con Silvio Franceschelli (Pd) e Davide Vivaldi (Azione). Rossi in quello Siena-Grosseto sarà opposto invece a Enrico Rossi (Pd) e Stefano Scaramelli (Italia Viva).