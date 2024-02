FIRENZE – Per una cena tra Matteo Renzi e Tomaso Montanari, Dario Nardella non ha dubbi. “Perché devo vivere esperienze nuove quando non so come possa andare a finire? Preferirei Renzi”, ha detto il sindaco di Firenze.

“Montanari, secondo me, è il più grande alleato di Donzelli e Salvini”, ha aggiunto Nardella, ospite del programma ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1, spiegando poi il motivo: “Invece di unire la sinistra per vincere contro la destra, si divide la sinistra per far vincere la destra”.

Resta, quindi, ancora aperta la trattativa con Italia Viva. “Penso che anche verso Italia Viva ci sia un atteggiamento di apertura, di predisposizione, anche perché noi non dobbiamo dimenticare che l’avversario è la destra che è molto aggressiva, a Firenze non ha mai vinto, e però usa il governo per attaccare la città”.