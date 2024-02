FIRENZE – La primavera sta arrivando. Per il Consorzio Lamma nelle prossime settimane non ci saranno più ricadute verso l’inverno.

“A partire da martedì 13 febbraio temperature in nuovo aumento su valori ben al di sopra delle medie. La seppur modesta possibilità di freddo che si intravedeva all’inizio di febbraio per gli ultimi giorni del mese – hanno spiegato dall’ente che monitora il clima in Toscana per conto della Regione – è definitivamente sfumata. Ancora due settimane e potremo archiviare un non-inverno meteorologico”.

Il Lamma ha quindi spiegato: “La nuova fase anticiclonica dovrebbe proseguire fino al 19-20 febbraio, sebbene stavolta l’alta pressione non sarà così robusta da impedire l’ingresso di deboli sistemi frontali, in particolare tra il 16 e il 19 febbraio. Al netto delle inversioni termiche possiamo dire che l’autunno sta per tagliare il traguardo del quinto mese consecutivo. Settembre non va considerato perché, di fatto, è stato estivo a tutti gli effetti”.