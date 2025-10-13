Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – “Salutiamo la vittoria netta, schiacciante in Toscana. È un importante segnale che vale a ribadire la bontà di un progetto politico al quale noi abbiamo per la prima volta contribuito”. A dirlo il presidente del M5s Giuseppe Conte commentando il voto in Toscana.

“Abbiamo dato un contributo in un percorso per noi difficile. Siamo lieti di aver quindi contribuito a questa vittoria. Per noi è stato un percorso sofferto, faticoso” ha poi aggiunto. “Veniamo da un’opposizione chiara, forte e sincera al presidente uscente e alla giunta uscente del presidente Giani, quindi è chiaro che per noi è stato complicato poter partecipare a questa coalizione” ha concluso.