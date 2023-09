SIENA – “Sono lusingato che il mio nome venga fatto, ne sono stati fatti altri e altri ne verranno fatti. Faccio notare che, se come dicono le elezioni regionali saranno posticipate e si voterà nel 2026 per fare una giornata elettorale unica, mancano due anni e mezzo. Mi sembra ancora tutto prematuro”. Lo ha detto il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi a Siena per un’iniziativa sulla multiutility toscana rispondendo ai giornalisti sulla sua possibile candidatura a presidente della regione per il centrodestra.

“In questo periodo che manca io intendo fare il sindaco perché come amministratori abbiamo tante cose da fare, e poi c’è da portare a termine il Pnrr” ha aggiunto. “Sono sicuro che il centrodestra sta lavorando alle elezioni e sono sicuro che arriverà a questa competizione competitivo con una classe dirigente molto più coesa e ampia, estesa a tutte le città da Firenze ad Arezzo, da Siena a Pisa” ha concluso.