Nel futuro dell’ex scuola di Montalbuccio, alle porte di Siena, c’è la trasformazione in Cas. La procedura è stata avviata, ma il bando per la gestione deve essere ancora aperto. Nel frattempo continua a funzionare come dormitorio. Attualmente vi sono ospitati 24 persone di origine pakistana. La comunità più numerosa in provincia.