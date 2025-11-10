Tempo lettura: < 1 minuto

AREZZO – Risulterebbe disperso un elicottero Augusta Westland 109, con a bordo un imprenditore orafo, Mario Paglicci, del distretto dei gioielli aretino, insieme Fulvio Casini imprenditore di Sinalunga. L’elicottero è caduto e risulta disperso sulle montagne dell’Appennino fra Toscana e Marche, al confine fra le province di Arezzo e Pesaro.

Il velivolo era partito domenica pomeriggio da Venezia ed era diretto al centro di volo “Serristori” di Castiglion Fiorentino, sempre nell’Aretino.

Al momento le ricerche non hanno dato esito, le operazioni sono rese difficili dalla fitta nebbia e dalla zona impervia. Sul posto continuano a operare sistema regionale di emergenza e Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Soccorso Alpino e unità specializzate. Le ricerche proseguono senza sosta. Attivato Disaster Manager della ASL Sud Est per il coordinamento delle operazioni insieme alle sale operative delle province confinanti.