EMPOLI – Per rifare lo stadio Carlo Castellani di Empoli (Firenze) ci vorranno 60 milioni. L’80% sarà destinato all’impianto, mentre la parte restante servirà per il campo di allenamenti per la prima squadra e per l’hotel.

Il progetto prevede la rimozione della pista di atletica, lo spostamento del campo verso la Maratona e la costruzione di due nuove curve. Il nuovo Castellani avrà 4 settori distinti e una struttura esterna che li unirà. Uno spazio commerciale nascerà sotto la curva sud ed è già pronto un contratto d’affitto con un marchio della grande distribuzione. La capienza dovrebbe essere di 18 mila posti. Per la realizzazione, che è legata al via libera della Conferenza dei servizi, sarà creato un’Associazione temporanea di impresa, che vedrà in prima fila la famiglia Corsi e alcuni sponsor, come Computer Gross.

Alla presentazione, avvenuta stamani nell’area hospitality, erano presenti il ministro Andrea Abodi, il governatore Eugenio Giani e il sindaco Alessio Mantellassi.