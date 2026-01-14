Tempo lettura: 2 minuti

EMPOLI – Riparte l’operazione per liberare il cantiere del nuovo Teatro civico Il Ferruccio da un secondo ordigno bellico.

I militari del reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore hanno preso possesso dell’area dove sorgerà la casa della cultura empolese, avvistando una bomba d’aereo statunitense da circa 250 chili. Il disinnesco e la rimozione, con brillamento in cava, sono programmati per domenica prossima, 18 gennaio.

Le squadre hanno già avviato la messa in sicurezza del sito, erigendo strutture provvisorie di protezione attorno all’ordigno. Per consentire le operazioni, scatterà la seconda evacuazione in pochi mesi – dopo quella di settembre per il primo residuato – in un raggio di 468 metri dalla bomba, coinvolgendo oltre cinquemila residenti tra Empoli e Sovigliana.

Dettagli dell’evacuazione e divieti

I Comuni di Empoli e Vinci hanno approvato il piano: tutti dovranno lasciare la “zona rossa” entro le 9 del mattino. Da quel momento, e fino al termine delle operazioni (previsto nella mattinata), sarà vietata la presenza di persone, animali domestici e veicoli parcheggiati.

L’Enac ha emesso un “Notam”, avviso temporaneo che proibisce sorvoli di droni e velivoli sull’intera area per l’intera giornata.

Informazione ai cittadini e supporto alle fasce fragili

Da giorni è attiva la campagna informativa. Volontari di Misericordia, Pubbliche assistenze, Croce Rossa Italiana e Scuola cani salvataggio hanno distribuito volantini in 3.600 abitazioni empolesi e 1.200 vinciane (queste ultime a cura di Vab Vinci e Misericordia di Sovigliana). Un gazebo dedicato informa la popolazione, con attenzione particolare alle persone fragili.

La Protezione Civile dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa ha attivato numeri telefonici, siti web e email per segnalare residenti bisognosi di accompagnamento alle aree di accoglienza o da familiari.

L’operazione dovrebbe concludersi entro mezzogiorno, minimizzando i disagi per la comunità.

