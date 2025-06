Tempo lettura: < 1 minuto

EMPOLI – Dramma nella mattinata di oggi a Empoli, dove una donna di 82 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione di via Buozzi.

Accanto a lei, gravemente ferito, il marito 83enne, soccorso in seguito a un tentativo di suicidio. L’uomo, trasportato d’urgenza in ospedale dal personale del 118, non sarebbe in pericolo di vita.

L’allarme e i soccorsi

L’allarme è stato lanciato intorno alle 10:30 da un familiare, che ha richiesto l’intervento del commissariato di Empoli. Gli agenti, giunti sul posto, hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna e il marito ancora in vita ma con gravi ferite. Immediato l’arrivo dei sanitari, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasferirlo in ospedale.

Le indagini in corso

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli specialisti della polizia scientifica, che hanno effettuato rilievi all’interno dell’appartamento. Secondo le prime ipotesi investigative, la donna sarebbe stata strangolata.

Le cause esatte del decesso saranno chiarite dall’autopsia, già disposta dal magistrato di turno della Procura di Firenze. Le circostanze dell’accaduto restano al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo la dinamica della vicenda per fare piena luce sull’accaduto. La donna sembra fosse gravemente malata.