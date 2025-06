Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Consegnato il cantiere per l’avvio dei lavori del ponte sul Canale Maestro della Chiana al km 7+620 (7+500) della SP 10/B “Lauretana”, in località Valiano nel Comune di Montepulciano.

Nelle prime due settimane di attività sarà apprestato il cantiere e realizzato il percorso pedonale alternativo, installando la passerella che consentirà di attraversare il Canale, senza passare all’interno del cantiere, durante i lavori, così come concordato nel corso dell’assemblea pubblica convocata con i cittadini.

La chiusura della strada, per l’inizio delle operazioni di demolizione dell’impalcato del ponte attuale, avrà inizio per la fine del mese di giugno, quando saranno concluse le attività scolastiche, in modo da non arrecare disagi al servizio di trasporto degli alunni.

Un intervento necessario e non rinviabile, per un importo complessivo di 1 milione e 103 mila euro, finanziato con risorse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e condiviso con l’amministrazione comunale di Montepulciano in conferenza dei servizi.

I lavori, per una durata stimata di 8 mesi, riguarderanno la ricostruzione dell’impalcato stradale, il rifacimento delle spalle di appoggio, il consolidamento delle pile, il ripristino della pavimentazione stradale in tutta il tratto di strada interessato dal cantiere, il ripristino segnaletica orizzontale e verticale, la realizzazione di opere di drenaggio e regimazione superficiale delle acque per evitare ristagni e infiltrazioni sull’impalcato del ponte.

Un’opera che, dal punto di vista idraulico, non andrà ad influire negativamente sul naturale decorso dell’acqua. Il traffico veicolare, nel momento in cui partiranno i lavori, nelle prime settimane del mese di aprile, sarà deviato su viabilità alternativa come previsto dal Codice della strada.

L’opera rientra nelle attività di monitoraggio e tra gli interventi programmati con l’obiettivo della sicurezza infrastrutturale dei ponti della rete stradale di competenza.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita